Ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer ist am Mittwochabend in der Altenbacher Straße im Ungstein gestürzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei mitteilt, verlor der 43-Jährige gegen 19.40 Uhr die Kontrolle über sein Gefährt und zog sich bei dem Sturz Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde laut Polizei bei ihm ein Atemalkoholwert von 1,06 Promille festgestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein E-Scooter präventiv sichergestellt.