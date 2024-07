Mit Alkohol im Blut ist am Samstagabend ein junger Mann gegen die Wand gefahren: Laut Polizeibericht war gegen 23.45 Uhr ein 25-jähriger Skoda-Fahrer auf der Freinsheimer Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Dabei kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und touchierte eine Hauswand in der Freinsheimer Straße. Die Polizeibeamten stellten erheblichen Atemalkoholgeruch bei dem 25-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein sichergestellt wurde. Der Unfall hat laut Polizei einen Sachschaden von insgesamt etwa 5000 Euro verursacht.