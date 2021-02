Um 0.05 Uhr ist Beamten der Polizeiinspektion Bad Dürkheim am Samstag ein Auto auf dem Wurstmarktplatz aufgefallen, das anschließend auf der B 37 in Richtung Kaiserslautern fuhr. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei der Fahrerin. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,69 Promille. Die 59-Jährige aus dem Landkreis Bad Dürkheim musste mit zur Dienststelle, wo eine gerichtsverwertbare Atemalkoholanalyse erfolgte. Ihren Führerschein stellten die Beamten bis zur Ausnüchterung sicher. Die Frau erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat.

Des Weiteren wurden gegen ihre Mitfahrer Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da diese zuvor wegen Alkoholkonsums im öffentlichen Raum gegen die geltenden Vorschriften der Corona-Bekämpfungsverordnung verstoßen hatten.