Am Donnerstagabend gegen 23 Uhr hat die Polizei einen 61 Jahre alten Mann mit Alkohol am Steuer in Herxheim am Berg erwischt. Die Beamten kontrollierten den Audi-Fahrer nach eigenen Angaben auf der B271. Der Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von 0,57 Promille. Die Beamten stellten Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.