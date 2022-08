Die Polizei hat am frühen Samstagvormittag in Leistadt einen jungen Mann erwischt, der alkoholisiert am Steuer saß. Wie die Polizei mitteilt, war der 23-Jährige aus Bobenheim am Berg kontrolliert worden. Dabei rochen die Beamten den Alkohol in seinem Atem. Ein Test ergab einen Wert von 1,39 Promille. Die Folgen: eine Blutprobe, die Sicherstellung von Führerschein und Autoschlüssel sowie ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.