Am Mittwoch gegen 18 Uhr unterzog die Polizei in der Hauptstraße den Fahrer eines Audi einer Verkehrskontrolle. Wie die Polizei mitteilt, stellten die Beamten bei dem 49-Jährigen Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,53 Promille. Ein zweiter Test ergab nach einer kurzen Wartezeit schließlich einen niedrigen Wert von 0,48 Promille. Da die Messung knapp unter dem gesetzlichen Grenzwert lag, musste der Fahrer keine Folgen befürchten. Vorsorglich wurde er über mögliche Folgen von Alkohol am Steuer aufgeklärt.