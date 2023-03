In der Gaustraße in Bad Dürkheim hat die Polizei am Montag gegen 19 Uhr einen 30-jährigen Autofahrer kontrolliert. Dabei erklärte dieser, er habe eine algerische Fahrerlaubnis. Das stimmte zwar, doch die Ermittlungen ergaben, dass der Mann schon über ein Jahr in Deutschland gemeldet war. Ihm war nicht bewusst, dass er mit seiner Fahrerlaubnis nach einem halben Jahr des ununterbrochenen Aufenthalts in der Bundesrepublik keine Kraftfahrzeuge mehr führen durfte. Gegen ihn wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.