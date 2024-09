Nach dem Ende des Bauantragsverfahrens zur Alex Weinlounge in Herxheim am Berg wären dort wie bisher jeden Donnerstag von 19 bis 22 Uhr Musikveranstaltungen möglich. Dies ist in der Betriebsbeschreibung so festgelegt, die von der Winzergenossenschaft eingereicht wurde. Das teilte die Kreisverwaltung Bad Dürkheim am Mittwoch auf Anfrage mit. Fällt der Donnerstag auf einen Feiertag, würde keine Musikveranstaltung stattfinden. Auch während der insgesamt vierwöchigen Betriebsferien würden die Partys pausieren.

Der Gemeinderat von Herxheim am Berg hat dem Bauantrag der Winzergenossenschaft am Montag sein Einvernehmen erteilt. Damit sollen die Musikveranstaltungen in der Weinlounge im Nachhinein legalisiert werden. Anwohner hatten sich über Lärm beschwert. In der Ratssitzung war die Frage aufgekommen, ob mit dem Bauantrag auch geregelt werde, wann und wie viele Partys künftig veranstaltet werden sollen. Sie war in der Sitzung unbeantwortet geblieben.

Im Genehmigungsverfahren fehlt noch die Auswertung des Gutachtens zur Umweltverträglichkeitsprüfung. Die Weinlounge grenzt an ein Vogelschutzgebiet. Das Ergebnis will die Kreisverwaltung im Oktober vorlegen.

Der Bürgermeister von Herxheim am Berg, Gero Kühner, bekräftigte am Mittwoch nochmals seine Absicht, nach dem Abschluss des Bauantragsverfahrens alle Beteiligten an einen runden Tisch zu bitten.