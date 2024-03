In Sachen Alex Weinlounge geht ein Riss durch Herxheim am Berg. Die Anwohner, die sich wegen Party-Lärms beschwert haben, fühlen sich im Ort zu Unrecht in die Ecke gedrängt. Die Befürworter der inzwischen untersagten Partys finden, dass man einen erfolgreichen Betrieb zu Unrecht ausbremst.

„Uns stört, dass immer nur gesagt wird: Ach, die Unruhestifter, das sind ja nur die beiden. Alle anderen Anwohner haben ja nichts gegen die Musik in der Weinlounge“, sagt Annika Bantle, die mit ihrem Mann Lars seit fünf Jahren am Herxheimer Goldberg wohnt. In unmittelbarer Nachbarschaft zu ihrem Haus gab es zuvor jeden Donnerstag Musikpartys in der Weinlounge unter dem Motto „Der Berg groovt“. Die Eheleute gelten bei vielen im Ort als „Zugezogene“, die nur ihr Recht hätten durchsetzen wollen. Aber auch dem Ehepaar Heidrun und Karlheinz Koch, das sich als „Ur-Herxheimer“ bezeichnet, sind die Veranstaltungen mit den „tiefen Bässen aus den Boxen“ ein Dorn im Auge. „Man kann zum Beispiel sonntags um 11 Uhr nicht raus auf die Terrasse“, sagt Heidrun Koch. Jedoch hätten die Afterwork-Partys dem Ganzen die Krone aufgesetzt.

