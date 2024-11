In der Alex Weinlounge, dem Weinbistro der Winzergenossenschaft in Herxheim am Berg, dürfen ab dieser Woche wieder Musikpartys veranstaltet werden. Eine Genehmigung hat die Kreisverwaltung in Bad Dürkheim jetzt erteilt. Jetzt müssen zahlreiche Auflagen berücksichtigt werden.

Nachdem sich Anwohner wegen Lärms beschwert hatten, wurde bekannt, dass die regelmäßig an Donnerstagen stattfindenden Afterwork-Partys nicht durch die vor neun Jahren erteilte Baugenehmigung für das Weinbistro abgedeckt waren. Deshalb ließ die Kreisverwaltung im Februar die Lautsprecher in der Weinlounge abdrehen.

Der von der Winzergenossenschaft eingereichte und jetzt genehmigte Bauantrag ist mit mehreren Auflagen verbunden. So darf die Anzahl von 300 Besuchern nicht überschritten werden. Außerdem dürfen die Musikpartys dürfen nur bis 22 Uhr dauern. Mehr zum Thema lesen Sie hier