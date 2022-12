Ein Bagger hat am Mittwochnachmittag in Weisenheim am Sand bei Erdarbeiten in einer Hofeinfahrt eine Gasleitung beschädigt. Alarmiert wurden um 14.17 Uhr nicht nur die beiden Feuerwehren aus Weisenheim am Sand und Freinsheim, sondern auch der Gefahrstoffzug des Landkreises Bad Dürkheim, der leitende Notarzt und der Organisationsleiter, der Rettungsdienst und die Polizei.

Wie Bodo Wenngatz, Sprecher der Freinsheimer Wehr mitteilte, konnten die ersten Einsatzkräfte nach einer kurzen Erkundung vor Ort in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße den Gefahrstoffzug sowie den Notarzt wieder zurückschicken. Es habe sich bei dem beschädigten Rohr nur um eine kleine Leitung gehandelt, die ein Wohngebäude mit Gas versorgt. Die Einsatzkräfte hätten das Leck provisorisch schließen können. Den Rest hätten Experten des Energieversorgers erledigt.

Für die 32 Feuerwehrleute, die mit acht Fahrzeugen im Einsatz waren, endete der Einsatz gegen 15 Uhr.

Die Polizei war mit einem Streifenwagen, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen vor Ort.