Wer könnte in Bad Dürkheim schnelles Internet bekommen? Praktisch jeder, nur nicht die Almen-Bewohner. Das ist der Stand in Sachen Glasfaserausbau in Bad Dürkheim aus Sicht der Stadtverwaltung. Verschiedene Förderprogramme und ein Kooperationsvertrag sollen es möglich machen.

Das Unternehmen Inexio baut im Auftrag des Landkreises Bad Dürkheim gerade überall dort das Internet aus, wo nicht mindestens ein Datenvolumen von 30 Megabit in der Sekunde erreicht wird. Ans schnelle Netz angeschlossen werden auch alle Schulen. Von diesem Ausbau können Internetnutzer profitieren, die entlang der geförderten Ausbaustrecken wohnen.

Aber was passiert mit denen, die mehr als 30 Mbit in der Sekunde haben, deren Anschluss aber trotzdem eigentlich zu langsam für die aktuellen Anforderungen von Homeoffice bis Homeschooling ist? Auch die sollen schnelleres Internet bekommen. Marcus Brill stellte in einer Sitzung des Bauausschusses vor, wo das der Fall ist.

Tiefbau im Jägerthal abgeschlossen

Inexio beginne mit dem Ausbau der Sonnenwendstraße im vierten Quartal des Jahres. Wann hier der Betrieb des schnelleren Internets starte sei aber genauso offen wie im Jägerthal, wo der Tiefbau abgeschlossen sei.

In Absprache mit dem Unternehmen sei eine geänderte Trassenführung zu erreichen gewesen, so Brill. Nun wird zum Beispiel das Kabel für die Siegmund-Crämer-Schule der Lebenshilfe so verlegt, dass eine Erschließung von Pfeffingen sowie der Feuerwehr und der DRK-Wache möglich sei.

Für Gewerbegebiete beteiligt sich der Kreis Dürkheim derzeit an einem „Sonderaufruf Gewerbegebiete“ – einem weiteren Programm, bei dem der Ausbau des Glasfasernetzes gefördert wird. Für die Stadt Bad Dürkheim sind das Bruch und Bereiche von Ungstein und Hardenburg angemeldet. Ausschreibungsergebnisse sollen laut Brill in einer Kreistagssitzung Ende April veröffentlicht werden.

Mit Funkmasten Mobilfunk verbessern

Um auch die Bereiche mit schnellem Internet auszustatten, die derzeit nicht berücksichtigt werden, plant die Stadt, einen Kooperationsvertrag mit der Firma Deutsche Glasfaser einzugehen, die mit Inexio fusioniert ist. Dieser Vertrag habe keinerlei Rechtsbindung, sondern sei nur einer Absichtserklärung, so Brill. Diese Vereinbarung beziehe sich auf Ungstein und Leistadt. Derzeit decke kein Fördervertrag den Bereich Almen ab, berichtet Brill.

Zwei Funkmasten, einer auf dem Hahnackerkopf und einer im Gewerbegebiet Bruch, sollen für besseren Mobilfunk sorgen. Der Funkmast im Jägerthal ist Teil des Programms „Wir jagen Funklöcher“. Hier sei ein Baubeginn frühestens im September geplant, so Brill. Der Mast soll 53 Meter hoch werden, Auch im Bruch soll einer entstehen, darüber soll Ende Februar beraten werden. Hier geht es um eine Höhe von rund 35 Metern.