Am Aktionswochenende „#nadierlich Pfalz“ am Samstag und Sonntag dürfen Gäste an der gesamten Weinstraße „nadierliches“ schmecken, sehen, fühlen und erleben. Auf dem Programm stehen beispielsweise geführte Touren zu besonderen Orten im Biosphärenreservat Pfälzerwald, Schlemmerfrühstücke mit regionalen Bio-Produkten sowie Kräuter- und Insektensafari mit Pflanzaktion im Bad Dürkheimer Kurpark. Tickets und weitere Informationen zu den Veranstaltungen in Bad Dürkheim gibt es bei der Tourist-Information oder auf der Website www.bad-duerkheim.de, einen Gesamtüberblick unter nadierlich.de/aktionswochenende.