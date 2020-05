So viele Stühle auf dem Dürkheimer Römerplatz – ist die Freiluftsaison pünktlich zum 1. Mai doch noch eröffnet worden? Nein. Im Gegenteil.

Für Gastronomen bedeutet die aktuelle Corona-Lage immer noch eine große Herausforderung. Mit der Aktion „Leere Stühle“ machen Gastronomen und Hoteliers derzeit deutschlandweit auf ihre schwierige Situation aufmerksam und fordern einen „Restart“, also eine Wiederaufnahme des Betriebs. Außerdem werden Soforthilfen für die Branche gefordert. Jeanette und Kai Holler haben die Aktion nach Bad Dürkheim geholt. Das Ehepaar ist selbst in der Branche tätig, sie beim Dürkheimer Weinhaus Henninger, er als stellvertretender Küchenchef im Großkarlbacher Winzergarten. 22 Betriebe haben an der Aktion teilgenommen. Auf dem Römerplatz standen am Mittag um die 60 leere Stühle und ein gedeckter Tisch vom Hotel Heusser. Das Ehepaar Holler passte auf, dass sich niemand auf die Stühle setzte und es zu keinen Menschenansammlungen kam. Wegen des starken Regens dauerte die für zwei Stunden geplante Aktion etwas kürzer als gedacht.

Mitgemacht haben: Hotel Heusser, Kurpark Hotel, Trattoria Toscana, Petersilie, Achat Hotel, Il Cappuccino, Käsbüro, Kostbar, Zwiwwel, Weinrefugium, Lenz, Honigsäckl, Pizza bei Carlo, Bruchstübl, Pizzeria Da Robertino, Marktschänke, Piazza Romana, Kochlöffel aus Bad Dürkheim sowie Weinhaus Henninger (Kallstadt), Winzergarten (Großkarlbach), Ketschauer Hof und Kaisergarten (beide Deidesheim).