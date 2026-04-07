Die Ahmadiyya-Gemeinde Freinsheim hat mehr als 250 Kilogramm haltbare Lebensmittel an die Dürkheimer Tafel gespendet. Das teilt Tafel-Vorsitzender Werner Grill mit. Der Aktion ging eine Sammelinitiative im Gebetszentrum voraus, an der sich über 50 Gemeindemitglieder beteiligten. Die Spenden umfassen Konserven, Nudeln, Reis sowie weitere Grundnahrungsmittel. Ziel der Aktion war es, Menschen in schwierigen Lebenssituationen gezielt zu unterstützen und zugleich ein Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt zu setzen. „Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig, Verantwortung füreinander zu übernehmen und Solidarität aktiv zu leben“, betonte ein Sprecher der Ahmadiyya-Gemeinde. Die Freinsheimer Gemeinde versteht solche Initiativen nach eigenen Angaben als festen Bestandteil ihres gesellschaftlichen Engagements. Neben der konkreten Hilfe für Bedürftige solle die Aktion auch das Bewusstsein für Mitmenschlichkeit und gegenseitige Unterstützung stärken.