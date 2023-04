Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was macht man als Amateurfußballer, wenn die aktive Karriere beendet ist? Man spielt weiter Fußball. Zum Beispiel in der Ü32, Ü40 oder Ü50 der SG Ungstein/Seebach. Da kicken ein paar in der Pfalz bekannte Namen mit. Ein Besuch beim Training im Meisterwasental.

Der September neigt sich dem Ende entgegen. Und im Meisterwasental im Bad Dürkheimer Stadtteil Seebach wird es langsam dunkel. Und mit fehlendem Sonnenlicht und dem benachbarten Pfälzerwald