Die Agentur für Arbeit Landau mit ihren Geschäftsstellen in Bad Dürkheim, Germersheim, Kandel und Neustadt ist am Donnerstag, 19. September, wegen einer internen Veranstaltung geschlossen. Bereits vereinbarte Beratungstermine finden statt. Telefonisch ist die Agentur an diesem Tag unter der gebührenfreien Hotline 0800 4555500 von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Darüber hinaus stehen die Onlinedienste unter www.arbeitsagentur.de/eservices#arbeitslos-arbeit-finden zur Verfügung.