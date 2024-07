Afro-brasilianische Jazzmusik erwartet die Besucher am 12. Juli beim Limburg-Sommer. Die in Berlin lebende mosambikanisch-dänische Sängerin und Bassistin Natalie Greffel, 2023 mit dem Deutschen Jazzpreis in der Kategorie Gesang ausgezeichnet, singt und spielt mit ihrer Band eigene Stücke, die Geschichten aus der afrikanischen Diaspora erzählen.

Künstlerisch und ethnisch wandelt Natalie Greffel zwischen den Welten: ihr Vater Däne, die Mutter aus Mosambik, geboren ins postkoloniale Mosambik, verbrachte sie ihre Kindheit in Dänemark,