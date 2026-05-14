Thomas Stephan bleibt Kreisvorsitzender der AfD. Er wird künftig von drei Stellvertretern unterstützt.

Die Mitglieder auf dem Kreisparteitag in Grünstadt bestätigten Stephan mit 98 Prozent als Vorsitzenden; zugleich vergrößerte der Verband den Vorstand zur Bewältigung wachsender Aufgaben.

Der Haßlocher Stephan wird künftig von drei gleichberechtigten stellvertretenden Kreisvorsitzenden unterstützt: Frank Jünger aus Dackenheim, Franz-Josef Dietzen aus Haßloch und Philipp Pogoda aus Grünstadt.

AfD will weiter wachsen

In seinem Rechenschaftsbericht zog Stephan eine positive Bilanz und verwies auf Erfolge bei Kommunal-, Europa-, Landtags- und Bundestagswahlen. Er hob strukturelle Fortschritte hervor: Mit der Gründung der Verbände Leiningerland und Grünstadt seien „wichtige Untergliederungen“ geschaffen worden. In Rheinland-Pfalz zähle der Kreisverband in finanzieller Hinsicht und bei der Mitgliederentwicklung zu den leistungsstärksten.

Für die neue Amtszeit richte der Vorstand die Arbeit auf die Kommunalwahl 2029 aus. Ziel sei der Aufbau weiterer Orts- und Verbandsgemeindeverbände, um flächendeckend im Landkreis anzutreten; zudem sollten kreisinterne Schulungen für Mitglieder und Mandatsträger die Qualität der Arbeit steigern. „Wir sind die politische Hoffnung der Bürger im Landkreis Bad Dürkheim. Deshalb müssen und werden wir uns weiter professionalisieren und in Verantwortung kommen. Das sind wir unseren Wählern schuldig“, betont Stephan laut einer Pressemitteilung.