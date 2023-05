Die AfD im Kreis Bad Dürkheim sei für die kommenden Wahlen gut aufgestellt – und strebe mehr deutlich mehr politische Mandate an. Das teilte AfD-Kreisvorsitzender Thomas Stephan (Haßloch) mit. Bei einer Versammlung haben die Mitglieder Karin Minges aus Gönnheim zur neuen Schriftführerin gewählt.

„Wir müssen den Wählern eine bürgerliche Alternative anbieten, während sich alle anderen Parteien nur noch nach links bewegen und die Rettung des Weltklimas in Deutschland vollziehen wollen. Die aktuellen Umfragen beweisen, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagte Stephan.

Die politische Arbeit der AfD in den kommunalen Gremien sei hervorragend, meint der Vorsitzende. „Einen deutlichen Zuwachs an Mandaten“ gab Stephan als Ziel für die Kommunalwahlen an. Die Partei werde überall da antreten, „wo sich genügend Mitstreiter finden werden“, so Stephan. Dazu werde jedes einzelne Mitglied persönlich angesprochen.

Infostände, Bürgerstammtische und Flyeraktionen hätten nach Corona wieder für einen Mitgliederzuwachs gesorgt. Der AfD-Kreisverband Bad Dürkheim sei wieder einer der stärksten Kreisverbände in Rheinland-Pfalz, sagte Stephan.