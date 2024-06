Wie der AfD Kreisverband mitteilt, wurden im gesamten Landkreis Bad Dürkheim in der bisherigen Wahlkampfphase circa 650 Wahlplakate der Partei abgerissen, zerrissen, besprüht oder komplett entwendet. Zuletzt seien in der Nacht auf Donnerstag in Haßloch im Bereich Lachener Weg vom „Badeparkkreisel“ bis zur Kreuzung „Rotkreuzstraße“ etwa 35 Wahlplakate zerstört worden. Den Schaden schätzt die AfD auf 13.000 Euro.