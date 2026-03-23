Die AfD hat in Bad Dürkheim weniger Stimmen geholt als im Landesdurchschnitt. In einem Ortsteil war sie allerdings stärkste Kraft bei den Erststimmen

In der Stadt war die CDU mit 31,3 Prozent (2021: 28,1 Prozent) der Landes- und 36,2 Prozent der Wahlkreisstimmen (2021: 32,0 Prozent) klar stärkste Kraft. Allerdings gibt es Ausnahmen: In Leistadt etwa war die SPD mit 32,1 Prozent bei den Wahlkreisstimmen stärker als die Christdemokraten (26,7 Prozent), und auch bei den Zweitstimmen setzte sich CDU-Kandidat Markus Wolf (33,5 Prozent) nur mit hauchdünner Mehrheit gegen SPD-Mitbewerberin Angela Hubach (33,3 Prozent) durch.

Auch in Hardenburg siegte der CDU-Kandidat bei den Zweitstimmen. „Das ist nicht selbstverständlich und ein Erfolg unserer Arbeit. Früher war Hardenburg tiefrot“, sagt Wolfs Parteifreund, Ortsvorsteher Thorsten Brand. Doch nicht CDU oder SPD, sondern die AfD holte in dem Ortsteil am Sonntag die meisten Erststimmen. Ein Novum im Stadtgebiet. 26,9 Prozent der gültigen Stimmen entfielen auf die Rechtsaußen-Partei, 25,3 Prozent auf die SPD und 25,1 Prozent auf die CDU. Noch am Wahlabend hatte Markus Wolf gemahnt, mit Blick auf das Ergebnis in manchen Gemeinden vor allem im Norden seines Wahlkreises, in denen die AfD stärkste Kraft wurde, jetzt seien „Hausaufgaben“ zu erledigen. Die Probleme der Menschen müssten gelöst werden.

„Wir müssen liefern“

Gilt das auch für Hardenburg? „Das Ergebnis enttäuscht mich. Hardenburg hat sich in den vergangenen 20 Jahren sehr gut entwickelt. Jetzt bekommen wir noch eine Schule und einen neuen Spielplatz“, sagt Ortsvorsteher Brand. „Die Menschen hier leben in einem ruhigen, sicheren Ort. Ich frage mich schon, was sie bewegt hat, so abzustimmen“, ergänzt er. Brand glaubt, dass Protest gegen die Parteien der Mitte eine wesentliche Ursache für das Ergebnis ist. Im Ortsteil habe es schon immer Menschen gegeben, „die Protest wählen“, wie Brand es ausdrückt. Dies habe auch dieses Mal eine große Rolle gespielt, ist der Ortsvorsteher überzeugt. Die SPD habe beispielsweise mit der Sonderurlaub-Regelung für Beamte „Wasser auf die Mühlen der AfD geschüttet“. „Die Menschen reagieren bei solchen Themen sensibel“, weiß Brand. Dass dann niemand aus Protest CDU wähle, sei für ihn auch klar.

Die neue, CDU geführte Landesregierung müsse nun das Ruder herumreißen, sagt der Ortsvorsteher. Das werde zwar viel Kraft und auch Zeit kosten. „Aber wir müssen liefern“, sagt Brand.