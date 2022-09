Alle zwei Jahre will der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) wissen: Wie ist das Fahrradklima in den verschiedenen Städten in Deutschland? Am 1. September startet die Umfrage für 2022.

Wie gut steht die Heimatstadt in allen Fragen rund ums Fahrradfahren da? Wo muss Bad Dürkheim zum Beispiel nachbessern? Wie sieht es in Neustadt aus? Um das herauszufinden fragt der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) alle zwei Jahre die Radfahrer aus den verschiedenen Regionen. Dafür kann wieder abgestimmt werden: „Ab sofort können Radfahrerinnen und Radfahrer wieder das Fahrradklima vor ihrer Haustür bewerten“, schreibt der ADFC. Dabei werde in diesem Jahr ein besonderer Fokus auf den ländlichen Raum gelegt, denn dort gebe es viel Potenzial für den Radverkehr und einen hohen Nachholbedarf beim Infrastrukturausbau. Die Abstimmung läuft bis Ende November unter www.fahrradklima-test.adfc.de/teilnahme. Die Ergebnisse werde es im Frühjahr 2023 geben.

„Politiker denken, sie hätten schon genug getan“

Susanne Abel, Ortsgruppensprecherin des ADFC Bad Dürkheim/Neustadt ruft zum Teilnehmen auf. Sie sagt, das sei nötig, um den Politikern und Politikerinnen den konkreten Handlungsbedarf aufzuzeigen. Laut Abel habe diese oft den Eindruck, schon viel für den Radverkehr getan zu haben, obwohl der Eindruck der Bürger ein ganz anderer ist. „Die Einwohner und Einwohnerinnen des Kreises Bad Dürkheim oder der Stadt Neustadt sind als Alltagsexperten und -expertinnen für den Radverkehr vor Ort gefragt: Wie ist das Fahrradklima? Was läuft schon gut und wo müssen Veränderungen her?“, sagt Abel.

Ergebnisse von 2020 auf einer Karte verzeichnet

Bei der letzten Umfrage 2020 wurde der Kreis Bad Dürkheim mit der Schulnote 3,9 bewertet, die Stadt Neustadt mit 4,2. Haßloch schnitt am Besten ab, mit 3,7. Besonders kritisiert wurde die geringe Falschparkerkontrolle auf Radwegen, ungenügend breite Radwege und in Bad Dürkheim und Haßloch das fehlende Angebot an öffentlichen Fahrrädern, das dagegen in Neustadt besonders gelobt wurde. Auch die gute Erreichbarkeit des Stadtzentrums wurde in Bad Dürkheim und Haßloch gleichermaßen positiv bewertet. Alle Bewertungen finden Sie auf einer Karte verzeichnet unter: www.fahrradklima-test.de/karte.

Der ADFC-Fahrradklima-Test fragt in 27 gleichbleibenden Fragen, die Fahrradfreundlichkeit vor Ort ab. Dazu kommen laut ADFC in diesem Jahr fünf Zusatzfragen, die besonders auf die Bedürfnisse von kleineren Orten im ländlichen Raum abzielen. Dabei gehe es zum Beispiel darum, ob zentrale Ziele wie Schulen, Einkaufsmöglichkeiten oder Arbeitsstätten mit dem Fahrrad gut erreichbar sind, wie sicher sich die Wege in die Nachbarorte anfühlen, ob Fahrradparkplätze an Bahnhöfen vorhanden sind und um die eigenständige Mobilität von Kindern und Jugendlichen.