Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) plant eine eigene Ortsgruppe für Bad Dürkheim. Bislang gab es eine gemeinsame Gruppe mit Neustadt.

Den Radverkehr massiv stärken, um damit Klimaschutz und Verkehrswende voranzubringen – das ist ein zentrales Ziel des ADFC. „Auch vor Ort im Kreis Bad Dürkheim muss hinsichtlich der Verbesserung der Radinfrastruktur noch viel getan werden. Gleichzeitig zeigen die Erfolge beim Stadtradeln, dass die Bereitschaft zur Nutzung des Fahrrads im Alltag in der Region besonders groß ist“, heißt es in einer Pressemitteilung. Was aber fehle, sei mehr Tempo bei der Umsetzung von geeigneten Maßnahmen. Dazu benötige es eine starke Interessenvertretung der Radfahrenden vor Ort, die zum Beispiel die kommunalen Planungen durch konstruktive Mitarbeit und Verbesserungsvorschläge unterstütze.

Frauen, Familien und Senioren im Blick

Diese Interessenvertretung möchte der ADFC nun auch in der Region schaffen. Dazu soll eine eigene Ortsgruppe für Bad Dürkheim, die Verbandsgemeinden Freinsheim und Wachenheim und für angrenzende Gebiete entstehen. Schwerpunkt werde sein, die Verbesserung der Radinfrastruktur vor Ort durch Engagement und Unterstützung der kommunalen Radverkehrsplanung voranzubringen. Außerdem sind Radtouren, Stammtische und weitere Aktionen wie beispielsweise Fahrradcodierung oder Reparaturkurse geplant.

Wie der ADFC mitteilt, ist in einem ersten Schritt die Gründung einer „informellen“ Interessenten- oder Ortsgruppe für den Raum Bad Dürkheim geplant. Dazu lädt der ADFC am Dienstag, 25 . April, 19 Uhr, zu einem Informationsabend ins Mehrgenerationenhaus ein.

An diesem Abend präsentiert der ADFC sich und sein Angebot, berichtet über laufende Aktivitäten und Aktionen vor Ort und gibt einen Ausblick auf nächste geplante oder mögliche gemeinsame Schritte. „Anregungen, Fragen und frische Ideen werden dabei ausdrücklich begrüßt“, heißt es in der Mitteilung.

Ganz besonders Frauen sollen sich angesprochen fühlen, um deren Bedürfnisse beim Radfahren besser kennenzulernen und berücksichtigen zu können. „Auch junge oder ältere Menschen oder Familien haben spezifische Anforderungen und können diese gerne einbringen“, so der ADFC.

Noch Fragen?

Informationsabend am Dienstag, 25. April, 19 Uhr, im Mehrgenerationenhaus Bad Dürkheim. Weitere Informationen und Anmeldung per E-Mail an og.neustadt@adfc-rlp.de