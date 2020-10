Weil ein Rauchmelder aktiviert worden war und aus einem Haus in der Bahnhofstraße in Freinsheim auch Rauch kam, haben Nachbarn des Anwesens die Feuerwehr alarmiert. Die Wehren von Freinsheim und Weisenheim am Sand sind mit acht Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften ausgerückt.

Keine Verletzten

Da niemand die Tür öffnete, verschafften sie sich Zutritt zum Gebäude und fanden einen Topf mit angebranntem Essen auf dem Herd. Die Feuerwehrleute lüfteten die verrauchten Räume und rückten nach einer halben Stunde wieder ab. Vor Ort waren auch Polizei und Rettungsdienst. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.