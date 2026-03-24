Kurioses wie einen aufgebrochenen Tresor oder einen offenbar verlorenen Personalausweis hat die Müllsammelaktion der Stadt zutage gefördert, Waschbetonplatten, Dachziegel, Autoreifen oder Einkaufswagen bis hin zu Haushalts- und Freizeitgegenständen wie Matratzen, Bettdecken, Fahrrädern, Gartenschläuchen oder Gartenstühlen. Das sind die Gegenstände, welche die Stadt in ihrer Bilanz der diesjährigen Aktion aufzählt. Die rund 1100 Freiwilligen holten daneben eine Menge Plastik aus der Landschaft sowie Baustoffe und unzählige Zigarettenkippen.

Rund 1250 Personen hatten sich laut Stadt angemeldet. 52 Gruppen mit insgesamt 1.116 Teilnehmenden seien am Ende losgezogen, darunter 188 Kinder, 542 Jugendliche und 386 Erwachsene. Beteiligt waren unter anderem acht Schulen, fünf Kindergärten, ein Hort sowie das Jugend- und Kinderbüro (JuKiB).

Zu Dank erhielten die Müllsammler jeweils eine Freikarte für das Salinarium, die Kindergartenkinder bekamen zusätzlich Präsente. Bei einer feierlichen Abschlussveranstaltung im Ratssaal dankte Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt den Freiwilligen – und dem Bauhof, der den gesammelten Müll wegbrachte, und der in Gestalt von Leiter Enrico Tempel im Ratssaal dabei war. Christian Schuler, Leiter der Agenda 21 Bad Dürkheim, und Annette Stierl, Projektleiterin der Fairtrade-Stadt Bad Dürkheim, zogen ein kurzes Resümee der Aktion.