Am Freitagvormittag hat sich an Kreuzung Bismarck-/Raiffeisenstraße ein Autounfall ereignet. Weil dabei angeblich einer der beteiligten Wagen in Brand geraten war, rückten um 10.25 Uhr die Feuerwehren Friedelsheim-Gönnheim und Ellerstadt mit insgesamt vier Einsatzfahrzeugen und 15 Rettungskräften zur Unfallstelle aus. Dort stellte sich jedoch heraus, dass weder der VW Polo noch der Mercedes brannten.

In der Folge sicherten die Feuerwehrleute die Unfallstelle, bis die nicht mehr fahrtüchtigen Autos abstransportiert waren. „Der Mercedes befand sich auf Absperrpfosten. Wir haben dem Abschleppunternehmen geholfen, ihn da runterzubekommen“, berichtet Wehrführer Peter Hoffmann von der Friedelsheim-Gönnheimer Feuerwehr. Um 12.30 Uhr war der Einsatz schließlich beendet. Verletzte gab es nach Kenntnis der Feuerwehr nicht.