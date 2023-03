Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die klassische Einweg-Plastik-Tüte hat an den Ladenkassen im Einzelhandel ausgedient. Am 1. Januar ist auch die Übergangszeit abgelaufen. Wie reagieren die Kunden? Wir haben in Dürkheimer Geschäften nachgefragt.

Seit dem 1. Januar 2022 dürfen keine Kunststofftragetaschen mit einer Wandstärke von 15 bis 50 Mikrometern mehr an Kunden abgegeben werden. Zwar wurde das entsprechende Gesetz schon im