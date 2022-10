Von einer „Am Neuberg“ liegenden Ausgleichsfläche gesehen, wirkt die Michaeliskapelle aus der Entfernung klein aber fein: Eingebettet in die hügeligen Weinberge, steht das Gebäude an historischer Stelle auf dem knapp 150 Meter hohen Michelsberg. Hier stand bis vor mehr als 400 Jahren der ursprüngliche Vorgängerbau. Wer die Kapelle von der Stadt aus betrachtet, richtet seinen Blick nach oben. Ganz anders der Eindruck, wenn man sie von anderen Hügeln aus sieht. Dann kann das 1990 neu errichtete Bauwerk auch mal so ungewohnt erscheinen, dass man es erst auf den zweiten Blick erkennt. Hinter der Michaeliskapelle dominieren im Wald derzeit noch die Grüntöne, während sich die Blätter der Reben schon zum großen Teil herbstlich verfärbt haben. In der sprichwörtlich goldenen Oktobersonne leuchteten sie am Sonntag umso mehr.