Zwischen Dienstag, Mitternacht, und Mittwoch, 14 Uhr, haben Unbekannte nach Polizeiangaben in der Straße Weiße Gärten in Freinsheim Teile eines Zaunelements demontiert und entwendet. Die Täter entfernten demnach vier Blenden eines Zauns, die mit jeweils zehn Schrauben befestigt waren. Das Tatmotiv ist bislang ebenso unbekannt wie die Identität der Täter. Den Schaden beziffert die Polizei auf 150 Euro und bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.