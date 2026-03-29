44 Absolventen haben an der IGS Deidesheim/Wachenheim das Abitur abgelegt. Manchmal chaotisch, aber letztendlich gemeinsam, habe man die Prüfungen bestanden.

44 junge Männer und Frauen feierten mit Eltern und Angehörigen im Freinsheimer von-Busch-Hof das Abitur und den Abschied von ihrer Schule, der Integrierten Gesamtschule Deidesheim/ Wachenheim.

Die abgeschlossene Schulzeit hatten sie unter das Motto „JVAbi – 13 Jahre unschuldig abgesessen“ gestellt. Mia Risch und Mia-Sofie Orth führten durch den Abend. Sieben Abiturienten hatten einen Einser-Schnitt, der Jahrgangsschnitt lag bei 2,7.

Das Ablegen des Abiturs sei immer ein Anlass zum Feiern, hob Schulleiter Steffen Wagner hervor. Von Eltern und Freunden hätten die Schüler Input bekommen, insofern sei das Abitur immer auch eine Familienleistung, die „Zentrale“ des Ganzen bleibe aber der Unterricht.

Gute Arbeit, engagiertes Kollegium

Die Schülerinnen und Schüler hätten gute Arbeit geleistet, auch dank des engagierten Kollegiums. Ein erfolgreiches Abitur sei insofern ein Gemeinschaftsprodukt. Für das „große Ziel Ausbruch“, brauche man die klassischen Werkzeuge, blieb Wagner bei dem Motto des Jahrgangs. Respekt, Gemeinschaft und Demokratie brauche es jedoch für das Leben draußen. „Das Abi ist nur die Eintrittskarte für das, was danach folgt“, gab Wagner den Abiturienten mit auf den Weg. Sie könnten dank des Abiturs in eine positive Zukunft blicken, sie hätten die Chance, etwas zu bewegen und seien dadurch privilegiert, so der Schulleiter. „Macht Euer eigenes Ding, lasst Euch dabei beraten, seid Teil der Lösung, nicht des Problems,“ schloss er.

„Er sei der Vertreter des Trägers einer kommunalen Haftanstalt“, blieb der Kreisbeigeordnete Jonas Bender ebenfalls in seiner Rede beim Bild des Abimottos. „Hattet ihr denn wenigstens qualifiziertes Aufsichtspersonal?“, scherzte er und merkte an, dass gemeinsame Haft auch zusammenschweiße. Am Ende seien alle den Weg erfolgreich gegangen, gratulierte er.

Schulelternsprecher Geib: „Nutzt die Freiheit“

Dass die vor ihm sitzenden jungen Leute keine Sträflings-, sondern festliche Kleidung trügen, könne nur eins heißen: Freispruch. „Ihr habt eure Zeit nicht abgesessen, sondern auch abgeliefert“, lobte Schulelternsprecher Christian Geib. Die Schule sei dann gut, wenn sie mehr hinterlasse als reinen Lernstoff. Geib dankte dem Lehrerkollegium, das den Jahrgang mit „viel Herzblut unterstützt“ hätte. „Nutzt die Freiheit, habt keine Angst vor Fehlern, dann stehen euch die Türen des Gefängnisses weit offen“, lautete sein Rat.

Mit einem Video von Lara Schwarzwälder ließen die Abiturienten die vergangenen Jahre an sich vorüberziehen. Manchmal chaotisch, manchmal auch planlos sei man gewesen, aber letzten Endes habe man es auf die Reihe bekommen. Mit dem Reifezeugnis bekam jeder Abiturient eine Rose und eine Umarmung des jeweiligen Kursleiters.

Auszeichnungen

Preis des Ministers für „vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule“: Ruby Heinemann

Preis des Fördervereins für „besonderes Engagement an der Schule“: Ruby Heinemann

Preis des Landkreises für „Mitmenschlichkeit, Integration und Toleranz an der Schule“: Anne Hausam

Preis der VG für das beste Abitur mit der Note 1,5: Minou Felicitas Pouya

Preis der Schulgemeinschaft, gestiftet vom Lions Club Deidesheim für „vorbildliche Arbeitshaltung“: Paula Sieber

Scheffelpreis der Literarischen Gesellschaft Karlsruhe (Deutsch LK): Paula Nagel

Abiturpreis der deutschen Mathematik-Vereinigung (Mathematik LK): David Schwab

Abiturpreis der Atlantischen Akademie (Englisch LK): Maxi Carlotta Baumann

Karl von Frisch Preis/VBIO (Biologie LK): Minou Felicitas Pouya

Abiturpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (Physik LK): Philipp Hass

Abiturpreis der Gesellschaft deutscher Chemiker (Chemie LK): Rebecca Neu

Abiturpreis des Philologenverbandes (Geschichte LK): Ruby Heinemann

Fachpreis für Spanisch (GK), gestiftet von der VR Band Mittelhaardt: Simon Bieche

Abitursportpreis des VG-Bürgermeisters Deidesheim (Sport GK): Levi Friese

Fachpreis Bildende Kunst (GK), Lions Club Deidesheim: Sara Krstevski

Martin Bucer Preis der evang. Kirche der Pfalz (Ev. Religion GK): Lotte Leibrock

Fachpreis Ehtik (GK), gestiftet vom Lions Club Deidesheim: Maxi Carlotta Baumann

Die IGS-Abiturienten