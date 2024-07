Der CDU-Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger ist am Dienstag, 9. Juli, zur Bürgersprechstunde im Dürkheimer Rathaus. Von 12 bis 13.30 Uhr können ihm die Bürger im Raum 01 ihre persönlichen Anliegen an die Politik vorbringen. Um die Anfragen besser zu koordinieren und Informationen vorzubereiten, bittet der Abgeordnete um eine kurze Anmeldung mit Angabe von Name und Telefonnummer per E-Mail an johannes.steiniger@bundestag.de.