Der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises hat den Auftrag für das Einsammeln von Papier, Karton und Kartonagen im Kreisgebiet neu vergeben, da der alte Kontrakt ausläuft. Wie Klaus Pabst, Leiter des AWB, im Werksausschuss berichtete, sind vier Angebote abgegeben worden. Das günstigste sei von dem Unternehmen gekommen, das auch derzeit den Papierabfall der Kreisbürger einsammelt. Das ist die in Aschaffenburg ansässige Firma Emde, die sei ein großer „Player“ im Entsorgungssektor, sagte Pabst. Laut dem Angebot bekommt der AWB, nach Abzug der Kosten, die die Firma hat, pro Jahr rund 2,3 Millionen Euro für das Altpapier der Bürger. Dieser Betrag sei allerdings nicht fest, er variiere je nachdem, was das Altpapier auf dem Markt an Erlös bringt. Laut Pabst ist das Unternehmen bei seiner Kalkulation von einem hohen Preis für Altpapier ausgegangen. Die Mitglieder des Werkausschusses vergaben den Auftrag einstimmig.