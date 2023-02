Am Samstagmorgen hat eine Anwohnerin von Kallstadt aus eine Rauchsäule in Richtung Lindemannsruhe aufsteigen sehen und einen Waldbrand vermutet. Daher rief sie die Feuerwehr, bei der gemäß der Alarmierungsordnung die Wehren aus Weisenheim und Bobenheim am Berg, Kallstadt und Freinsheim alarmiert wurden. Vor Ort fanden die Löschkräfte tatsächlich ein Feuer: Jemand verbrannte landwirtschaftliche Abfälle auf Leistadter Gemarkung. Für die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Freinsheim war der Einsatz beendet. Auf Anfahrt befindliche Brandbekämpfer konnten die Einsatzfahrt abbrechen und in das jeweilige Gerätehaus zurückkehren. Parallel wurde der Bad Dürkheimer Wehrleiter informiert und machte sich vor Ort ein Bild von der Lage. Der Verursacher bekam die Auflage, das Feuer zu löschen. Die Polizei war mit einer Streife ebenfalls vor Ort.