Die Abfallsammlung im Kreis Bad Dürkheim fällt am Donnerstag, 18. Januar, witterungsbedingt komplett aus. Sie wird laut Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Bad Dürkheim (AWB) am Freitag, 19. Januar, nachgeholt. Betroffen sind Bad Dürkheim mit Rest- und Biomüll sowie Papier, Erpolzheim mit Restmüll. Leerungen in Ortschaften, in denen die Sammlung regulär am 19. Januar stattfinden würde, werden auf Samstag, 20. Januar, verschoben. Der AWB bittet darum, die Sammelbehältnisse entsprechend bereitzustellen.

Sollten einige Straßen dennoch nicht angefahren werden können, dürften Mehrmengen in betroffenen Haushalten bei der nächsten Sammlung neben dem Abfallbehälter bereitgestellt werden.