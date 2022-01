Mit den ersten Freinsheimer Abendlichtern will Organisator Ralf Baier am Montag ein Zeichen setzen gegen die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen in Freinsheim und der Region. „Jeder darf seine Meinung haben und selbst entscheiden, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Aber dann muss er auch die Maßnahmen akzeptieren“, sagt der rührige Friseurmeister. Natürlich spüre er die Auswirkungen der Beschränkungen in seinem Betrieb – auch für den Friseurbesuch gilt die 2G-Regelung. Dennoch stehe er zu den Maßnahmen. Die Idee, mit einer Lichterkette ein Zeichen gegen die Corona-Proteste zu setzen, sei ihm beim Spaziergang mit seinem Hund gekommen. Das obligatorische Gespräch mit Kreisverwaltung und Polizei sei bereits geführt worden, angemeldet hat Baier 200 Personen. „Die Teilnehmer sollten FFP2-Maske, Taschenlampe oder Handy für die Lichterkette und einen Schal für den Abstand bei der Menschenkette und natürlich gute Laune mitbringen“, so Baier. Treffpunkt ist am Montag um 18 Uhr am Alten Rathaus in Freinsheim. Ziel sei es, irgendwann genügend Menschen für eine Kette rund um die Stadtmauer zu mobilisieren, so Baier. Am Montag wird das wohl noch nicht gelingen: Baier rechnet mit 100 bis 150 Teilnehmern. Doch er hat bereits weitere Veranstaltungen unter dem Motto Freinsheimer Abendlichter bei der Kreisverwaltung angemeldet.