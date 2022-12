In der Pandemie hatte das Mehrgenerationenhaus Lebensmittelgutscheine an Menschen ausgegeben, die durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Maßnahmen in Bedrängnis geraten waren. Wegen Inflation und Energiekrise wird die Aktion nun neu aufgelegt. Zudem gibt es weitere Angebote.

Ortsvorsteher, Gemeindeschwestern plus, Vertreter der Arbeiterwohlfahrt, des Mehrgenerationenhauses, der Tafel sowie der evangelischen Kirchengemeinde und der Stadtverwaltung bilden seit September einen „runden Tisch“. Gemeinsam erarbeitet das Gremium Maßnahmen, die hilfsbedürftige Menschen im Winter unterstützen sollen. „Bereits kleine Maßnahmen können anderen Wärme schenken und hiermit ist nicht nur das Aufwärmen an kalten Wintertagen gemeint, sondern auch wärmende Worte, ein offenes Ohr und der gemeinsame Austausch und gegenseitige Unterstützung“, schildert Sozialdezernentin Judith Hagen (Grüne).

Spenden willkommen

Als eine der Maßnahmen wird das Mehrgenerationenhaus nach den Weihnachtsferien ab dem 3. Januar in Kooperation mit der Tafel die Gutscheine ausgeben. Sie können bei den beteiligten Dürkheimer Supermärkten gegen Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs eingetauscht werden. „Aus der Zeit der Pandemie haben wir noch einen Grundstock an Geld, der allerdings nicht ausreichen wird. Daher sind wir für jede Spende dankbar“, sagt Jutta Schlotthauer, Koordinatorin im Mehrgenerationenhaus. Wie Sozialdezernentin Hagen erklärt, werde in einem Gespräch geprüft, ob man tatsächlich bedürftig ist. Für die Gutscheine ist eine Anmeldung erforderlich unter der Telefonnummer 06322 9353477 oder per E-Mail: gemeinsam@bad-duerkheim.de.

An Werktagen ist die Cafeteria des Mehrgenerationenhauses (MGH) als offenes Wohnzimmer zwischen 9 bis 11 Uhr und 15 bis 16.30 Uhr eine Anlaufstelle für all diejenigen, die Gesellschaft suchen. Regelmäßig gibt es zudem an allen Werktagen ein Nachmittagsprogramm jeweils von 15 bis 16.30 Uhr. Ein gemeinsames warmes Mittagessen zu moderaten Preisen wird täglich von 12 bis 13.30 Uhr angeboten. Auch hier ist eine Anmeldung erforderlich unter der Rufnummer 06322 958984. Ab Donnerstag, 22. Dezember, macht das MGH allerdings bis 2. Januar Ferien.

Ortsvorsteher als Anlaufstellen

Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) bietet in der Mannheimer Straße 16 mittwochs von 12 bis 14 Uhr ein günstiges warmes Essen an. Eine Anmeldung ist bis montags, 9 Uhr, unter der Rufnummer 0151 11541101 oder per E-Mail an uwe210958@gmail.com möglich. Zwischen den Jahren hat die Awo geöffnet. Bei Bedarf kann das Essensangebot auch zusätzlich auf den Freitag ausgeweitet werden.

In den Ortsteilen können sich die Bürger an den jeweiligen Ortsvorsteher wenden und sich über die verschiedenen Hilfsmöglichkeiten und Veranstaltungsformate vor Ort wie Seniorencafé oder Bürgertreff informieren.

Spenden

Spenden für die Lebensmittelgutscheine nimmt der Verein für Familienförderung entgegen: VR Bank Mittelhaardt eG; IBAN DE04546912000116711907, Verwendungszweck: „Lebensmittelnothilfe“