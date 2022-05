Gut angelaufen ist am Wochenende die Badesaison im Wachenheimer Schwimmbad. Viele Stammbesucher seien gekommen, um zum ersten Mal in diesem Jahr ihre Runden zu drehen, aber auch „neue Gesichter“ seien unter den Gästen, berichtete Schwimmmeister Ralf Johannsen. „Wir haben Glück mit dem Wetter“, freute er sich. Und er freute sich, dass alle Pandemie-Vorschriften aufgehoben sind, denn sie seien „mit enorm viel Aufwand“ verbunden gewesen. Das Bad war gut besucht, aber nicht zu voll. Die typischen Schwimmbadgeräusche und -gerüche sorgten für Sommerstimmung, einige Besucher holten sich auf der Liegewiese den ersten Sonnenbrand des Jahres, andere genossen es wieder schwimmen zu können, im Kinderbecken planschten die Kleinsten mit den Mamas. „Die Kinder haben die Tage gezählt, bis das Bad öffnet“, verriet Anyona Kritter, die mit der Familie alljährlich regelmäßig ins Wachenheimer Bad kommt, wie sie erzählte. Der sechsjährige Alex und sein gleichaltriger Freund Caspar mögen am liebsten „Wasserspiele, wie andere mit der Wasserpistole nass spritzen“. Aber auch Brustschwimmen, Volleyball spielen und das Mittagessen, Bratwurst mit Pommes, gefallen Alex. Sein Vater Thomas Krittner trank erst einmal einen Kaffee am Kiosk, bevor er die Badehose anzog, denn „man muss sich langsam an die Sonne herantasten“. Und auch Lena, Aljoscha und Lina (unser Bild) hatten Spaß. Das Bad öffnet an Wochentagen um 11 Uhr, samstags um 9.30 Uhr und sonntags um 10 Uhr. Schluss ist um 19 Uhr, donnerstags um 18 Uhr.