Am Freitag soll es endlich so weit sein: Das Eiscafé „Cortina“ eröffnet die Eis-Saison am Römerplatz. Das verspricht jedenfalls Ilgün Ucar, die als Eigentümerin des Wohn- und Geschäftshauses an der Ecke Mannheimer Straße und Römerplatz das „Cortina“ in eigener Regie betreiben möchte.

Der langjährige Pächter hatte im vergangenen Winter sein Gastspiel beendet. Die Wiedereröffnung musste mehrmals verschoben werden, weil sich die Umbau- und Renovierungsarbeiten und die Lieferung zahlreicher Einrichtungsgegenstände aus Italien immer wieder verzögert hatten.

„Jetzt sind wir soweit, dass wir am Freitag ab 10 Uhr unsere Gäste begrüßen können. Das ist einhundertprozentig sicher“, verspricht Ucar. Da jedoch noch nicht alle Lieferungen angekommen seien, wolle sie nach eigenen Worten zunächst „provisorisch“ öffnen, weil sie auch wisse, dass die Dürkheimer schon lange auf ihr „Cortina“ warten würden. „Wir werden draußen voll bestuhlen und an 35 Tischen etwa 140 Sitzplätze anbieten. Im Innenbereich werden es vorläufig zehn Tische sein“, ergänzt die Geschäftsfrau. Der reguläre Betrieb mit 27 Eissorten im Angebot sei für Ende Juni vorgesehen.

Öffnung ab 9 Uhr denkbar

Bis dahin gebe es ein reduziertes Eisangebot, diverse Kaffeespezialitäten, Früchtebecher und gekühlte Getränke. Die Eisproduktion im hauseigenen Eislabor sei unter der Federführung eines italienischen Spezialisten bereits angelaufen. Die Eisliebhaber können im „Cortina“ das ganze Jahr täglich ab 10 Uhr auf ihre Kosten kommen. Eine Verschiebung der Öffnungszeiten auf 9 Uhr sei aber auch denkbar. Dann solle es auch ein Frühstücksangebot geben.