In der kommenden Woche, 8. bis 13. August, wird die Mannheimer Straße halbseitig gesperrt. Die Zufahrt zur B 37 wird in Richtung A 650 nicht möglich sein. Wer von der Kanalstraße kommt, wird über Mannheimer Straße und Gutleutstraße umgeleitet. Von der Innenstadt aus wird mit Schildern entsprechend auf die Umleitung hingewiesen. Als Grund für die Verkehrseinschränkungen gibt der Landesbetrieb Mobilität Speyer (LBM) Arbeiten an der Brücke am Ortsausgang an. Beide Widerlager der Überführung müssen demnach von Vogelkot gereinigt werden. Der Radweg unter der Brücke ist von der Sperrung nicht betroffen. Der Verkehr von der A650 in Richtung Stadt soll wie gewohnt laufen.