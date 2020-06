Am Donnerstagabend um 21.45 Uhr haben Beamte der Dürkheimer Polizei und der Autobahnpolizei Ruchheim auf der A 650, an der Anschlussstelle Friedelsheim, eine Kontrollstelle eingerichtet. Dort überprüften sie den aus Bad Dürkheim kommenden Verkehr. Die Bilanz der 25-minütigen Aktion bezeichnet die Polizei als besorgniserregend: Bei einer 30-jährigen Autofahrerin aus Mannheim stellten die Polizisten Atemalkoholgeruch fest. Der anschließende Test ergab einen Wert von 1,20 Promille. Daraufhin stellten sie den Führerschein der Frau sicher und übersandten ihn der Staatsanwaltschaft. Auf die Mannheimerin kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Außerdem zeigte ein 44-Jähriger aus Düsseldorf einen albanischen Führerschein vor. Diesen hätte er allerdings bereits umschreiben lassen müssen, da er schon länger als ein halbes Jahr in Deutschland gemeldet ist. Ihn erwartet deshalb ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und den Halter des Fahrzeugs ein Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Bei einem 47-jährigen Mann, dessen Atem ebenfalls nach Alkohol roch, ergab ein Test 0,52 Promille. Den Ludwigshafener erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren und ein Fahrverbot.