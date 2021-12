Ein pensionierter Polizist hat am Sonntagnachmittag durch sein Eingreifen eine Trunkenheitsfahrt gestoppt. Laut Polizei hatte zuvor eine 37-jährige, betrunkene Autofahrerin aus dem Kreis Bad Dürkheim auf der B37 mehrfach die Leitplanke touchiert und den Mittelstreifen überfahren. Der pensionierter Polizist fuhr zufällig hinter ihr und meldete den Vorgang den Beamten. Als die Autofahrerin auf die A650, in Richtung Ludwigshafen, fuhr, hielt sie kurz darauf auf dem Seitenstreifen an. Der Zeuge stoppte laut Polizei ebenfalls und forderte die 37-Jährige auf, bis zum Eintreffen der Polizei stehenzubleiben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,84 Promille. Neben einer Blutprobe wurde auch der Führerschein der Autofahrerin sichergestellt. Den Schaden am Fahrzeug der Frau beziffert die Polizei auf rund 3000 Euro, verletzt wurde niemand.