Beim Auffahren auf die A650 an der Anschlussstelle Friedelsheim kollidierte am Donnerstag gegen 7 Uhr ein Auto mit einem Lastwagen. Wie die Autobahnpolizei Ruchheim auf Anfrage mitteilte, hatte der Pkw-Fahrer beim Einfädeln die Vorfahrt des auf der Autobahn fahrenden Lkw missachtet. Der Pkw landete nach dem Zusammenstoß im Graben. Es wurde niemand verletzt. Der Pkw wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt, außerdem fiel der Kotflügel ab. Der Lkw hatte Schäden an der rechten Frontseite. Den Schaden konnte die Polizei nicht beziffern. Die Feuerwehren Friedelsheim/Gönnheim und Wachenheim waren im Einsatz. Weil auch keine Betriebsstoffe ausgelaufen waren, konnten die 20 Wehrleute nach Rücksprache mit der Polizei wieder einrücken.