Zur einer Vollsperrung hat ein Unfall auf der A6 bei Grünstadt am Freitag gegen 15 Uhr geführt. Ein 31-Jähriger aus Ludwigshafen war mit seinem Audi in Fahrtrichtung Kaiserslautern unterwegs, am Auto war ein 750 Kilo-Anhänger befestigt. In Höhe der Anschlussstelle Grünstadt löste sich der Anhänger und schlitterte über die komplette Fahrbahn. Die Polizei nimmt an, dass der Anhänger nicht korrekt befestigt war. Ein 29-jähriger Autofahrer aus Bad Dürkheim konnte dem Anhänger zwar noch ausweichen, fuhr aber nach dem Ausweichmanöver gegen die Leitplanke. Die Fahrbahn Richtung Kaiserslautern war anschließend für etwa 30 Minuten vollgesperrt. Weil Trümmerteile geborgen werden mussten, blieb die Straße auch in den späteren Nachmittag hinein teilweise gesperrt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Am Anhänger des Ludwigshafeners und am Peugeot des Dürkheimers entstand Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe schätzt die Polizei auf 6000 bis 7000 Euro.