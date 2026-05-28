In seinem zweiten Aufstiegsspiel kann der TuS Wachenheim am Freitag, 19.30 Uhr, die Rückkehr in die Fußball-A-Klasse Rhein-Mittelhaardt perfekt machen.

Im ersten Match hat der TuS bei der SG Böhl-Iggelheim 2:0 gewonnen. „Trotz des Sieges war uns eine gewisse Nervosität anzumerken. Es gab kaum klar strukturierte Aktionen, und wir konnten dem Spiel nicht unseren Stempel aufdrücken“, sagt Trainer Andreas Schröck, der sich vom nackten Resultat nicht blenden lässt. Wachenheim sei fokussiert gewesen, habe hinten dichtgemacht und aufopferungsvoll gekämpft, aber sein eigenes Offensivspiel vernachlässigt und Geradlinigkeit vermissen lassen. Was den TuS aber auszeichnete, war eine große Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor. „Wir haben unsere Chancen eiskalt genutzt“, spielt der Übungsleiter auf die Treffer von Manuel Franz und Luca Mock an.

Zwar steht Wachenheim mit einem Bein in der A-Klasse und benötigt vor eigenem Publikum nur ein Unentschieden, doch Schröck will sich nicht einlullen lassen. „Es ist erst Halbzeit. Wenn wir es schaffen wollen, benötigen wir in entscheidenden Situationen bessere Entscheidungen“, fordert der Coach. Er glaubt, dass 90 Minuten Vollgas vonnöten sein werden und froh über den Abendtermin ist, „weil dann die hohen Temperaturen etwas zurückgegangen sein werden“. Außerdem überlegt Schröck zwei Szenarien: von Anfang an volle Pulle zu gehen, um dem Gegner mit einem Führungstor womöglich die Luft aus den Segeln zu nehmen, oder Böhl-Iggelheim kommen zu lassen, um dann größere Räume zum Konterspiel vorzufinden.

Die Gäste haben aus 28 Begegnungen 71 Zähler eingefahren, Wachenheim nur 66 aus 30 Partien. Das kann damit zusammenhängen, dass die Weststaffel, in der der TuS spielte, in der Spitze möglicherweise etwas ausgeglichener besetzt ist. Dafür ist Böhl-Iggelheim eine Mannschaft ohne „Stars“, ein Team, das mit enormer Geschlossenheit punktet. Den alles überragenden Spieler wird man bei der SG, die vom früheren Schiedsrichter Maximilian Barthel trainiert wird, vergeblich suchen. Das gilt auch für die Torschützenliste, wo der erste Akteur des Vizemeisters erst auf Rang zehn auftaucht.

Zu den Führungsspielern zählen die Routiniers Christoph Hess und Stefan Cronauer. Barthel hat viel bewegt und wird sich für Freitagabend sicherlich etwas einfallen lassen. „Auf ein drittes Spiel habe ich keinen Bock“, redet der Trainer Klartext. Diese Partie würde stattfinden, wenn Böhl-Iggelheim gewinnt. Dabei spielt das Torverhältnis keine Rolle. Austragungsort wäre Geinsheim.

Der TuS will am Freitag alles klarmachen und die zweijährige Aufbauarbeit Schröcks vollenden, was für den TuS ein schöner Erfolg wäre. In der vorigen Saison bestritt Wachenheim ebenfalls Aufstiegsspiele, scheiterte aber am FC Speyer 09 II. „Da waren wir noch nicht so weit“, blickt der 45-Jährige zurück. Die fehlenden Schritte hat die Mannschaft in dieser Runde gemacht. Jetzt fehlt nur noch die Krönung.