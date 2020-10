Unbekannte haben einen VW Polo, der in der Bad Dürkheimer Burgstraße geparkt war, zerkratzt. Laut Polizei hat sich die Tat im Zeitraum von Dienstag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 8 Uhr, ereignet. Beschädigt wurde an dem Auto die gesamte rechte Fahrzeugseite. Der entstandene Schaden wird auf rund 900 Euro geschätzt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.