Ein 86 Jahre alter Autofahrer hat am Dienstagvormittag gegen 10.20 Uhr in Bad Dürkheim eine rote Ampel übersehen und einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, stieß der Mann mit seinem VW auf der B271 im Einmündungsbereich zur Mannheimer Straße mit dem Auto eines 84-Jährigen zusammen. Der VW-Fahrer und die 82-jährige Beifahrerin in dem anderen Wagen wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr teilweise umgeleitet. Die Polizei weist darauf hin, dass die Verkehrsführung an der Unfallstelle seit Mitte März durch eine neue Ampelanlagen verändert ist.