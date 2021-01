Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte ein 82-Jähriger, der in der Nacht zum Sonntag in der Vigilienstraße gestürzt war, schnell medizinisch versorgt werden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich der Bewohner eines Altenpflegeheims um 1 Uhr durch seinen Sturz eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Ein 80 Jahre alter Bewohner der Vigilienstraße hatte Hilferufe gehört und die Polizei alarmiert. Die Beamten leisteten Erste Hilfe bis das verständigte DRK vor Ort war. Der ältere Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.