Erst beschädigte er einen Mitsubishi, dann riss er mit seinem Wagen eine Warnbake aus der Halterung, und schließlich nahm er noch einem anderen Autofahrer die Vorfahrt: Wegen Unfallflucht ermittelt die Polizei seit Montag gegen einen 82-jährigen Autofahrer. Wie die Polizei mitteilt, habe der Mann am Montagvormittag zwischen 11 und 11.30 Uhr beim Vorbeifahren mit seinem Opel einen in der Freinsheimer Straße in Kallstadt abgestellten Mitsubishi Colt beschädigt und sei danach weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Außenspiegel des Mitsubishi entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Als der Mann danach eine Bodenerhebung mit einer darauf angebrachten Warnbake überfuhr, riss Letztere aus ihrer Halterung und wurde beschädigt. Dass auch der rechte Vorderreifen am Wagen des Mannes platzte, hinderte ihn laut Polizei nicht an der Weiterfahrt. An der Einmündung der K4 in die L455 missachtete der Senior schließlich die Vorfahrt eines anderen Autofahrers. Dieser verfolgte den Opel bis in die Ortsmitte von Freinsheim, wo ihn die herbeigerufenen Polizisten kontrollierten. Die Polizei vermutet nach ersten Ermittlungen altersbedingte gesundheitliche Probleme als Unfallursache. Sie bittet Zeugen um Hinweise unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.