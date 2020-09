Am Dienstag hat sich ein 82-jähriger E-Bike-Fahrer bei einem Sturz leicht verletzt. Er war laut Polizei mit seinem E-Bike in der Philipp-Fauth-Straße unterwegs und bog nach links in die Leinigerstraße ab. Er musste verkehrsbedingt bremsen und stürzte dabei. Dabei zog sich der Mann eine Platzwunde an der Stirn zu. Er wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht und sein leicht beschädigtes Fahrrad an seine Frau übergeben.